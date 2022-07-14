“تيك توك” يوفر ميزة جديدة لتقييد المحتوى

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، اليوم، عن توفير ميزة جديدة قريبًا، تعمل على تقييد محتوى البالغين للمستخدمين من الأصغر سنًا.

وقال بيان صادر عن المنصة: “نعمل على إنشاء نظام جديد لتصنيف المحتوى استنادًا إلى نوع المواضيع من حيث تناسبها مع الأعمار”.

وأضاف البيان: “سنبدأ في الأسابيع المقبلة طرح نسخة أولى تجنّب إتاحة المحتوى الذي يتضمن مواضيع خاصة بالبالغين أمام المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة”.

وحسب البيان، الذي ذكرته “سكاي نيوز عربية”، فإن “مقطع الفيديو الذي يتضمن مواضيع دقيقة أو مخصصة لجمهور بالغ كالمشاهد الخيالية المخيفة جدًا أو غير المناسبة للصغار، سيُصنّف على أنه للبالغين بهدف منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من مشاهدته”.

وبعد مشكلات عدة تعرض لها التطبيق، مؤخرًا، أبرزها اتهامه بنقل بيانات المستخدمين الأمريكيين مباشرة إلى الصين، ومطالب بحذفه من “جوجل بلاي” و”أب ستور”، سعى تطبيق الفيديوهات الصيني الأشهر إلى تحسين صورته عالميًا.

وفي وقت سابق، أعلن “تيك توك” إضافة ميزة جديدة تحث المستخدمين على أخذ قسط من الراحة بعد فترة معينة من الوقت في استخدام التطبيق، عبر إرسال إشعارات خاصة لهم.

وتستهدف هذه الميزة، مساعدة المستخدمين، على التحكم في مقدار الوقت الإجمالي الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.