تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار مع رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية على هذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل “حبونا وثار وخباش ويدمة وشرورة بد الجنوب”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع والرايس وينبع”.

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “رابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف”.

4 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش”.

5 – منطقة الرياض، وتشمل “الأفلاج والدلم والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والحريق والخرج والدرعية والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات”.

6 – المنطقة الشرقية، ونشمل “الخفجي والقيصومة والنعيرية والأحساء والبطحاء والعبيلة والعديد وحرض وخريص وسلوى وعردة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة”.

وأشار المركز إلى أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.