السويد: المؤبد بحق القاضي الإيراني حميد نوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

تواصل – فريق التحرير:

أدانت محكمة بالعاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم، القاضي الإيراني حميد نوري المعتقل في السويد منذ نوفمبر 2019، وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد، وطالبت بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية لعائلات الضحايا.

واستمعت المحكمة إلى 46 شاهدًا، على مدار 93 جلسة، في محاكمة نوري، المتهم بالتواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين .

وبحسب “العربية”، قال القاضي خلال الجلسة إن المحكمة ترفض دفاع نوري بأنه لم يكن في سجن “غوهاردشت” أثناء الاعدامات التي يتهم بها، مؤكدًا حكمه بالسجن المؤبد لحميد نوري لإدانته بقتل عدد كبير من الأشخاص.

وعلى الجانب الآخر، رفضت طهران الاعتراف بجرائم القتل، ووصف أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية جميع الأحداث التي أحاطت بإعدام السجناء السياسيين عام 1988، فضلاً عن الاتهامات الموجهة إليه، بأنها “مسرحية”، و”قصة مليئة بالخيال والوهم، ومزيفة وغير موثقة”.