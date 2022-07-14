وفاة 3 وإصابة 10 بفيروس غامض في دولة إفريقية

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أفادت السلطات الصحية في دولة تنزانيا، التي تقع شرق وسط قارة إفريقيا، وتحديدًا في منطقة ليندي، باكتشاف فيروس جديد غامض.

قال بيان صادر عن أيفيلو سيشالوي، كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، حسبما نقلت “سكاي نيوز عربية” إنه تم اكتشاف المرض الذي تشمل أعراضه نزيفًا من الأنف، وحمى، وصداعًا، وإجهادًا.

وأضاف البيان أن: “الحكومة شكلت فريقًا من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول”، داعيًا السكان إلى الهدوء، موضحًا أن نتائج اختبار المرضى كشفت عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورغ أو كوفيد-19.

فيما كشف عن رصد 13 شخصًا أصيبوا بالمرض توفي ثلاثة منهم، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

من جانبها، قالت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن إن المرض “الغريب” الذي تم اكتشافه في ليندي قد يكون ناجمًا عن “الاختلاط المتزايد” بين البشر والحيوانات بسبب تدهور الوضع البيئي.