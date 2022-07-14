الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وفاة 3 وإصابة 10 بفيروس غامض في دولة إفريقية
“حدث خطأ ما”.. عطل فني يضرب تويتر ويمنع وصول ملايين المستخدمين
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
السويد: المؤبد بحق القاضي الإيراني حميد نوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
سبح ومصاحف وسجادات صلاة.. إقبال من الحجاج على شراء الهدايا قبل عودتهم لأوطانهم (صور)
“الزكاة” تقيم مزادًا علنيًا لبيع “بضائع منوعة” في جمرك مطار الملك عبدالعزيز

دولي

وفاة 3 وإصابة 10 بفيروس غامض في دولة إفريقية

وفاة 3 وإصابة 10 بفيروس غامض في دولة إفريقية
٠٣:٥٧:٣٤ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أفادت السلطات الصحية في دولة تنزانيا، التي تقع شرق وسط قارة إفريقيا، وتحديدًا في منطقة ليندي، باكتشاف فيروس جديد غامض.

قال بيان صادر عن أيفيلو سيشالوي، كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، حسبما نقلت “سكاي نيوز عربية” إنه تم اكتشاف المرض الذي تشمل أعراضه نزيفًا من الأنف، وحمى، وصداعًا، وإجهادًا.

وأضاف البيان أن: “الحكومة شكلت فريقًا من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول”، داعيًا السكان إلى الهدوء، موضحًا أن نتائج اختبار المرضى كشفت عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورغ أو كوفيد-19.

فيما كشف عن رصد 13 شخصًا أصيبوا بالمرض توفي ثلاثة منهم، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

من جانبها، قالت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن إن المرض “الغريب” الذي تم اكتشافه في ليندي قد يكون ناجمًا عن “الاختلاط المتزايد” بين البشر والحيوانات بسبب تدهور الوضع البيئي.

الكلمات الدلالية:
تنزانيا فيروس غامض كورونا كوفيد 19 مرض إيبولا

مواد ذات صلة

المزيد
“أنصار الدين”: أذقنا الفرنسيين ومرتزقة التشاديين الأهوال

“أنصار الدين”: أذقنا الفرنسيين ومرتزقة التشاديين الأهوال

منذ 9 سنوات
زلزال بقوة 6 درجات يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب إندونيسيا

منذ سنتين
تركيا.. إصابة عاملي نظافة إثر «انفجار غامض» بمطار في إسطنبول

تركيا.. إصابة عاملي نظافة إثر «انفجار غامض» بمطار في إسطنبول

منذ 7 سنوات
بوذيون يعتدون على صيادين روهنجيين ويستولون على شباكهم

بوذيون يعتدون على صيادين روهنجيين ويستولون على شباكهم

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *