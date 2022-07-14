آخر التطورات.. إسقاط طائرتين في سلوفيانسك و12 قتيلًا وسط أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت طائرتين أوكرانيتين في منطقة سلوفيانسك شرق أوكرانيا.

وأوضحت أنها تمكنت من تدمير مركبات من طراز “M-777” في منطقة خاركوف الأوكرانية، لافتة إلى أن قواتها دخلت مدينة سيفرسك في دونيتسك، وسط سلسلة من الانفجارات التي هزت مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا.

في الوقت نفسه، كشفت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية،عن سقوط 12 قتيلاً و25 جريحًا جراء القصف الروسي على مدينة فينيتسيا وسط البلاد.

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فيما كشفت وزارة الخارجية الروسية، أن بحر البلطيق لن يصبح بحرًا داخليًا لحلف الناتو بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات هيمارس، مؤكدة أن الخطوات التي ستتخذها موسكو ردًا على هذا التدخل والعقوبات الغربية قد تكون مؤلمة جدًا لواشنطن والأوروبيين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مكتب الرئيس الأوكراني، أن أمن أوكرانيا في البحر الأسود أولوية عند استئناف تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، مؤكدًا أن مركز التنسيق في اسطنبول سيتولى المراقبة العامة وتنسيق الملاحة الآمنة في البحر الأسود.