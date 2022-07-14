هل يشترط التحصين للدخول إلى الروضة الشريفة؟.. “الحج والعمرة” توضح

تواصل- فريق التحرير

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يشترط التحصين للدخول إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

جاء ذلك في رد الوزارة، على سؤال وردها على صفحتها بـ”تويتر”، نصه: “هل يشترط التحصين للدخول إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي؟”.

وأكدت الوزارة أنه تم السماح لغير المحصّنين بالصلاة في الحرمين وإصدار التصاريح من تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

وتابعت أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى الحرمين الشريفين.

كانت وكالة شؤون المسجد النبوي قد أعلنت أوقات الزيارة للصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء.

وأوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها في “تويتر”، أن أوقات الصلاة

بالنسبة للرجال كالتالي:

– الفترة الأولى : من منتصف الليل إلى صلاة الفجر.

– الفترة الثانية من بعد الظهر إلى صلاة العشاء.

بالنسبة للنساء:

– الفترة الأولى من بعد الفجر إلى قبل الظهر.

– الفترة الثانية من بعد العشاء إلى منتصف الليل.

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بدءًا من اليوم

وأضافت وكالة شؤون المسجد النبوي أنه يشترط الحجز عبر اعتمرنا للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ، بدءًا من اليوم الخميس الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، الموافق 14/7/2022م.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م، ويمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة، كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق “اعتمرنا”، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

وشَمِلت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، التقديم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة والالتزام بالضوابط الموضحة بالبوابة، مع إرفاق المستندات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي “الأياتا”، وعدد من البيانات الشخصية الأخرى.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية، للحماية من فيروس (كوفيد 19)، منها: الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.