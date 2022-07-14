الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
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فرص

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
٠١:١٦:٥٩ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1- فني أبحاث – عالم تحويل النباتات في مركز الزراعة الصحراوية

* المؤهلات والخبرة:

– بكالوريوس. في علوم النبات أو علم الوراثة أو الهندسة الزراعية أو مجال وثيق الصلة بخبرة 2-5 سنوات، مع توفر خبرة في أبحاث علوم النبات.

2- مدير المختبر

* المؤهلات و الخبرة:

– درجة البكالوريوس في العلوم البيولوجية أو البيئية، “يفضل الماجستير ، مع من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.

3- أخصائي بحث – أخصائي المحاصيل الحقلية في مركز الزراعة الصحراوية

* المؤهلات والخبرة:

– ماجستير في الهندسة الزراعية، أو الهندسة الزراعية، أو في مجال وثيق الصلة.

– خبرة في العمل في مجال البحوث الزراعية التجارية والأراضي القاحلة.

4 – مدير الصحة والسلامة

* المؤهلات والخبرة:

– درجة بكالوريوس العلوم من جامعة معترف بها، ويفضل أن يكون ذلك في مجالات السلامة أو الهندسة أو العلوم الحياتية أو الفيزيائية.

5- أخصائي اتصال أول

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الصحافة أو الاتصالات أو العلوم الطبيعية أو الهندسة، مع ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة العملية المتعلقة بالكتابة العلمية والتواصل في الموضوعات العلمية، أو سبع سنوات من الخبرة العملية في الاتصالات و / أو العلاقات العامة.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

* رابط التقديم:

1- فني أبحاث (اضغط هنا)

2- مدير المختبر (اضغط هنا)

 3- أخصائي بحث  (اضغط هنا)

4- مدير الصحة والسلامة (اضغط هنا)

5- أخصائي اتصال أول (اضغط هنا)

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