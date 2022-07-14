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بعد أداء فريضة الحج.. ضيوف الرحمن: من سعادتنا نود ألا نرجع إلى بلادنا (فيديو)
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بعد أداء فريضة الحج.. ضيوف الرحمن: من سعادتنا نود ألا نرجع إلى بلادنا (فيديو)

بعد أداء فريضة الحج.. ضيوف الرحمن: من سعادتنا نود ألا نرجع إلى بلادنا (فيديو)
٠٢:٣٢:١١ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثّقت وزارة الحج والعمرة أركان وشروط الحج، ومسيرة ضيوف الرحمن منذ دخولهم إلى المملكة لتأدية فريضة الحج حتى مغادرتهم إلى بلادهم.

ونشرت الوزارة 12 مقطعًا مرئيًا يسلط الضوء على مشاعر الحجاج وتحركاتهم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، من خلال تأدية طواف القدوم، والسعي بين الصفا والمروة، انتهاءً بطواف الوداع، حسب “واس”.

ومن جانبه، قال الحاج عبد الله إدريس، من نيجيريا، إنه يؤدي فريضة الحج للمرة الأولى هذا العام، مؤكدًا أنه يشعر بمشاعر حب الناس لهم في الحرم، وأن الجميع يرحبون بضيوف الرحمن ويبتسمون في وجوههم، وأنه من شدة شعوره بالسعادة لا يريد العودة إلى بلاده.

أما الحاج يحي بن راشد بريكي، من سلطنة عمان، فقال إن الحجاج يؤدون المناسك ويصلون إلى المشاعر المقدسة بكل سهولة ويسر، وأضاف أن الإنسان يشعر براحة نفسية وسعادة غامرة في الحرم، وينسى كل مشكلاته وهمومه.

وقال الحاج حمدي مأمون، من بريطانيا، إنه قدم لأداء مناسك الحج بصحبة زوجته، موردًا أنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره حينما دخل إلى الروضة الشريفة، وشعر وكأن قلبه يبكي، معتبرًا أنه أفضل شعور في حياته.

كما تضمنت المقاطع المرئية تحركات الحجاج في المشاعر المقدسة ما بين المبيت بمنى، والتصعيد إلى عرفات في يوم عرفة والبقاء فيها للدعاء حتى مغيب الشمس، والذبح والنحر، وقضاء يوم العيد في مزدلفة، ورمي الجمرات، والتحلل من الإحرام، وغيرها من أعمال الحجيج المتنوعة، وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة.

ويأتي هذا العمل التوثيقي لمواكبة الحدث الأهم لدى المسلمين حول العالم، ورصدت وزارة الحج والعمرة اللحظات الإيمانية التي يعيشها الحجاج؛ كما قامت بدورها التوعوي والترحيبي بضيوف الرحمن من شتى البلاد، وإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

 

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام المسجد النبوي مشاعر الحجاج مكة المكرمة موسم الحج وزارة الحج والعمرة

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