روسيا تتهم واشنطن بنقل هذا الأمر الخطير الذي يهدد سكان دونباس

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كشفت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات هيمارس.

وأوضحت أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمدربين لمساعدتها على استخدام أنظمة صواريخ هيمارس، مؤكدة أن الخطوات التي ستتخذها موسكو ردًا على هذا التدخل والعقوبات الغربية قد تكون مؤلمة جدًا لواشنطن والأوروبيين.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن المجتمع الدولي يجب أن يكون واضحا في تحميل الرئيس الروسي المسؤولية عن التبعات الاقتصادية والإنسانية العالمية للحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحرب الروسية تسببت في آثار سلبية غير مباشرة في جميع أنحاء العالم لاسيما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة انعدام.

فيما ذكرت وكالة تاس، أن القوات الروسية والقوات الموالية لها دخلتا مدينة سيفرسك في دونيتسك، لافتة إلى وقوع سلسلة انفجارات تهز مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا.

وكشف مسؤول عسكري أوكراني، أن القوات الوطنية هدف إلى تدمير منشآت التخزين الروسية ثم استهداف مواقع على بعد 5 أميال خلف خطوط القوات الروسية.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، أن عدد الأوكرانيين الذين عبروا الحدود إلى الخارج منذ بدء الحرب تجاوز 9 ملايين.