“الصحة” تُعلن تسجيل 586 إصابة جديدة بكورونا و491 حالة تعافي

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 15 ذي الحجة، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة آخر 24 الـ ساعة الماضية، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة، أنها وسجلّت 480 إصابة جديدة بفيروس، فيما رصدت تعافي 598 حالة، مع تسجيل 3 حالات وفاة.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 801,935 حالة، من بينها 5,996 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 786,711 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9,228 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.