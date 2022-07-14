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إغلاق 4 محلات ورفع 1872 طنًا من المخلفات بمركز وادي جازان

إغلاق 4 محلات ورفع 1872 طنًا من المخلفات بمركز وادي جازان
١٢:٥٦:٥٦ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

‏أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية وادي جازان، أنها كثفت أعمالها الميدانية خلال موسم عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، والنظافة العامة.

* 43 زيارة رقابية في العيد

‏وأوضحت أن الفرق الرقابية نفذت 43 زيارة خلال موسم العيد نتج عنها إغلاق 4 محلات وتغريم 6 أخرى، كما تم مصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأدوات غير صالحة للاستعمال، إضافة إلى النظافة العامة في القرى والشوارع والحدائق والمرافق العامة.

* رفع 1872 طنًا من المخلفات

وأكدت أنها سخرت 215 عاملاً، فيما بلغ عدد المعدات وآليات النظافة 30 معدة وآلية تم من خلالها رفع 1872 طنًا من مخلفات الأضاحي والنفايات، مطالبة الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الخط الموحد 940 ، أو من خلال تطبيق بلدي.

* ذبح 18,957 أضحية في 18 مسلخًا

يأتي هذا في الوقت الذي استقبلت فيه المسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق 18,957 أضحية، وذلك في 18 مسلخًا بمختلف محافظات المنطقة.

* فحص أكثر من مليون رأس من الماشية

وأكد فرع الوزارة بالمنطقة نجاح خطته التشغيلية التي شملت جولات على مختلف الأسواق، وتكثيف الرقابة على أسواق المواشي للتأكد من خلو المواشي من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، إلى جانب فحص أكثر من 1,000,000 رأس من الماشية قبل عيد الأضحى المبارك.

الكلمات الدلالية:
الفرق الرقابية المخلفات جازان عيد الأضحى مسالخ

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