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اغتيال رئيس جمعية علماء أهل الحديث في أفغانستان أمام منزله في كابل

اغتيال رئيس جمعية علماء أهل الحديث في أفغانستان أمام منزله في كابل
١٢:٤٨:٤٧ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، أن رئيس جمعية علماء أهل الحديث في أفغانستان، تم اغتياله أمام منزله.

وأوضحت أن المولوي سردار ولي ثاقب، رجل الدين المعروف، وأحد رموز التيار السلفي في أفغانستان، تم قتله على يد مجهولين أطلقوا عليه الرصاص في العاصمة كابول.

وكشف مسؤول حكومي أفغاني، رئيس جمعية علماء أهل الحديث في أفغانستان سردار ولي ثاقب، تم اغتياله أمام منزله في العاصمة كابل.

وقبل أيام، أعلنت حركة طالبان أن تنظيم داعش في خراسان يثير الفتنة في جميع مدن ومناطق أفغانستان وأنه طائفة مزيفة، وذلك في قرار بعد مؤتمر استمر ثلاثة أيام للزعماء الدينيين والشيوخ في العاصمة الأفغانية كابول.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه، تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عن أن القوات الجوية البريطانية الخاصة “SAS” أعدمت محتجزين وقتلت غير مسلحين في أفغانستان، مؤكدًا أن وحدة قتالية واحدة قتلت 54 شخصًا في ظروف غامضة، وأن كبار الضباط لم يبلغوا عن جرائم القتل المزعومة ولم يكشفوا عن الأدلة للشرطة العسكرية.

الكلمات الدلالية:
أفغانستان حركة طالبان سردار ولي ثاقب كابول

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