13 نوعًا من الأطعمة والمشروبات خطر على مرضى السكر في الصيف

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كشفت خبيرة التغذية الأمريكية جوليانا هيفر، أن النظام الغذائي النباتي فعال للغاية في تحسين مرض السكري من النوع 2، وهو التشخيص الذي يسبب معاناة هائلة لمئات الملايين من الناس حول العالم، مؤكدة أن إتباع نظام غذائي يتضمن مجموعة واسعة من الأطعمة المغذية يمكن أن يكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على صحة مرضى السكر.

فيما أوصى خبراء الصحة والتغذية، من بعض الأطعمة والمشروبات الصيفية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم بشكل حاد، وحسب موقع “eatthis” فإن هناك أطعمة ومشروبات يجب تجنبها، خلال ارتفاع درجات الحرارة، وهي:

1- المثلجات

تحتوي المثلجات المتوفرة في الأسواق على نسبة عالية من السكر، مما يتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

2- المشروبات الكحولية

كما تتسبب المشروبات الكحولية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مثل النبيذ، في ارتفاع مستويات سكر الدم.

3- صلصة الشواء

وأوصى الخبراء بضرورة الاطلاع على الحقائق الغذائية لصلصة شواء اللحوم والدجاج قبل شرائها، لانتقاء الأنواع التي تحتوي على نسبة ضئيلة من السكر.

4- عصائر الفاكهة:

على مريض السكر أن يتجنب عصائر الفاكهة لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر.

5- الخبز الأبيض:

ولأنه يرفع مؤشر نسبة السكر في الدم، لذا من الأفضل استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة.

6- اللحوم المشوية على الفحم:

تسبب اللحوم المشوية على الفحم والغنية بمادة الجليكيشن، مقاومة الأنسولين في الجسم ما يشكل خطرًا على المرضى.

7- البطاطس المقلية:

تساعد الأطعمة المقلية الغنية بالكربوهيدرات والدهون البسيطة، على رفع نسبة السكر في الدم بسرعة وتبقيها مرتفعة لفترة طويلة.

8- المشروبات الرياضية:

يجب على مرضى السكري الابتعاد عن تناولها لأنها مصدر للسعرات الحرارية والسكريات المضافة والصوديوم.

9- السينابون:

لما يحتويه من الدهون المشبعة والسكريات المضافة أكثر مما ينبغي أن يتناوله مرضى السكري في يوم كامل.

10- الوجبات السريعة:

كشفت دراسة حديثة أن أولئك الذين تناولوا الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع طوروا مقاومة الأنسولين بمعدل ضعف أولئك الذين لم يتناولوا الوجبات السريعة.

11 – كريمة قهوة:

للحفاظ على مستويات الجلوكوز تحت السيطرة، اختر الأنواع منخفضة السكر أو الخالية من السكر، والابتعاد عن كريمة القهوة.

12- الفاكهة المجففة:

يمكن أن تحمل هذه الوجبات الخفيفة الحلوة ما بين 34 و 74 جرامًا من الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

13- رقائق البطاطس:

تعتبر رقائق البطاطس كارثة لمرض السكري لأنها قنبلة كربوهيدراتية ودهنية ستؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.