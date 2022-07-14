“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في المملكة 2.3% على أساس سنوي خلال يونيو
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نشرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر يونيو لعام 2022 الجاري، موضحة أن التغير السنوي في مؤشر أسعار الجملة لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2021م بلغ +8.1% .
وأوضحت “الإحصاء” أن التغير الشهري في مؤشر أسعار الجملة لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر مايو 2022م بلغ +0.1% .
وجاءت نسبة التغير السنوية حسب الأبواب الرئيسية كالآتي:
– المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات +9.2%
– الخامات والمعادن +9.2%
– منتجات الزراعة وصيد الأسماك +16.3%
– المنتجات المعدنية والآلات والمعدات +5.8%
– سلع أخرى قابلة للنقل فيـمـا عـدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات +8.2%
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كما نشرت “الإحصاء” الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو لعام 2022 الجاري، وجاء التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2021م بنسبة +2.3% .
فيما بلغ التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر مايو 2022م نحو +0.2%
أما نسبة التغير السنوية حسب الأقسام الرئيسية فجاءت كالآتي:
– الأغذية والمشروبات +4.4%
– التبغ -0.1%
– الملابس والأحذية -1.3%
– السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى +1.0%
– تأثيث وتجهيزات المنزل +1.5%
– الصحة +0.1%
– النقل +2.5%
– الاتصالات +0.1%
– الترفيه والثقافة +3.5%
– السلع والخدمات المتنوعة +2.4%
– التعليم +6.2%
– المطاعم والفنادق +4.9%