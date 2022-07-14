“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في المملكة 2.3% على أساس سنوي خلال يونيو

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نشرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر يونيو لعام 2022 الجاري، موضحة أن التغير السنوي في مؤشر أسعار الجملة لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2021م بلغ +8.1% .

وأوضحت “الإحصاء” أن التغير الشهري في مؤشر أسعار الجملة لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر مايو 2022م بلغ +0.1% .

وجاءت نسبة التغير السنوية حسب الأبواب الرئيسية كالآتي:

– المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات +9.2%

– الخامات والمعادن +9.2%

– منتجات الزراعة وصيد الأسماك +16.3%

– المنتجات المعدنية والآلات والمعدات +5.8%

– سلع أخرى قابلة للنقل فيـمـا عـدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات +8.2%

كما نشرت “الإحصاء” الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو لعام 2022 الجاري، وجاء التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2021م بنسبة +2.3% .

فيما بلغ التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر مايو 2022م نحو +0.2%

أما نسبة التغير السنوية حسب الأقسام الرئيسية فجاءت كالآتي:

– الأغذية والمشروبات +4.4%

– التبغ -0.1%

– الملابس والأحذية -1.3%

– السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى +1.0%

– تأثيث وتجهيزات المنزل +1.5%

– الصحة +0.1%

– النقل +2.5%

– الاتصالات +0.1%

– الترفيه والثقافة +3.5%

– السلع والخدمات المتنوعة +2.4%

– التعليم +6.2%

– المطاعم والفنادق +4.9%