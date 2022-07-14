لو زاد وزنك في إجازة العيد.. إليك 7 نصائح لإنقاصه

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خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، يسرف البعض في تناول اللحوم والمأكولات الدسمة، ولا سيما حين تنتشر الولائم والعزائم، وتتنوع أصناف المأكولات واللحوم.

ويتسبب هذا في زيادة كميات الدهون والكربوهيدرات التي تدخل إلى الجسم، وبالتالي زيادة الوزن، وفي هذه السطور نوضح 7 نصائح مهمة لأنقاص الوزن وهي:

1- تجنب أنواع اللحوم التي تحتوى على نسب عالية من الدهون، وخاصة لحم الضأن.

2- تناول اللحوم المشوية، والابتعاد عن اللحوم المطبوخة أو المقلية.

3- تنظيم الوجبات والتقليل من كمية كل وجبة.

4- شرب الماء في بداية اليوم، والحرص على تناول الشاي الأخضر والمشروبات التي تساعد على حرق الدهون.

5- تجنب الحلويات والسكريات، لأنها تتحول إلى دهون سريعا، ولا سيما مع تناول اللحوم والمأكولات الدسمة.

6- ممارسة الرياضة، وليس بالضرورة الذهاب إلى صالة “الجيم” ولكن أداء تمرينات منزلية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وحرق الدهون.

7- الحصول على قسط كاف من النوم، قد يظن البعض أنه لا علاقة بين زيادة الوزن وعدم النوم بشكل كاف، في حين ثبت أن أولئك الذين لا ينامون بشكل كافٍ يميلون للشعور بالجوع.

وذكر موقع “archyde” أن الأشخاص الذين لا ينامون جيدا يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية، ويمارسون الرياضة بشكل أقل، وقد يؤدي تقييد النوم إلى زيادة مستويات هرمون الجوع، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تناول السعرات الحرارية.