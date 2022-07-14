الرئيس الأمريكي عن الحرس الثوري الإيراني: سيبقى على قائمة الإرهاب

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن واشنطن ملتزمة بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب حتى لو أدى ذلك إلى عدم عقد اتفاق نووي مع طهران.

وأكد أن واشنطن ستمنع حصول طهران على سلاح نووي، حتى لو كان ذلك باستخدام القوة؛ لكنه سيكون خيارًا أخيرًا.

وكشف مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن بايدن ورئيس حكومة الاحتلال سيوقعان على إعلان مشترك يقضي بعدم السماح لطهران بالحصول على سلاح نووي، مؤكدًا أن الإعلان المشترك سيتضمن مواجهة العدوان الإيراني بالمنطقة، والأنشطة المزعزعة للاستقرار، وسيشمل تفاهمًا ضد الهجمات الروسية على أوكرانيا.

واستمرارًا لسياسة الغرور والغطرسة، أكد الرئيس الإيراني، أن من انتهك الاتفاق النووي عليه أن يتعظ وألا يفكر بتكرار التجارب الخاطئة السابقة، لافتًا إلى أن موقف بلاده منطقي وأنها لن تتراجع عنها ولا يحق لأي طرف مخاطبتها بلغة القوة، محذرًا واشنطن ومطالبًا بايدين التحلي بنظرة واقعية بدلاً من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى.

وفي استعراض للقوة وتحدي للمجتمع الدولي، أعلن مسؤول إيراني رفيع، أن أي تهديد لأمن طهران القومي سيقابل برد غير تقليدي، وأن أمريكا على علم بذلك، وأنه على بايدن وإدارته التعامل مع الحقائق في الشرق الأوسط لا مع الرغبات والأحلام.