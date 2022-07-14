الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على 4 مواطنين لتكسيرهم زجاج مركبات أثناء وقوفها بالرياض
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القبض على 4 مواطنين لتكسيرهم زجاج مركبات أثناء وقوفها بالرياض

القبض على 4 مواطنين لتكسيرهم زجاج مركبات أثناء وقوفها بالرياض
١٠:٣٧:٣٤ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على أربعة مواطنين لتكسيرهم زجاج مركبات أثناء وقوفها.

وأوضحت أن المتهمين كسروا زجاج مركبات أثناء وقوفها، وقاموا بالاستيلاء على ما تحويه.

وأكدت أنه جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

في الوقت نفسه، قبضت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مواطن لإتلافه جهاز رصد آلي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق جازان ونجران وعسير وتبوك، أمس، من إحباط محاولات تهريب 13 طنًا و296 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

كما تم ضبط 230 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و334,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و278 جرامًا من مادة الأفيون المخدر، و1.8 جرام من مادة الكوكائين المخدر.

وألقت القوات القبض على المهربين، وعددهم 30 متهمًا، منهم 16 مواطنًا، و14 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 11 من الجنسية الإثيوبية، و3 من الجنسيات الصومالية والإرترية والمصرية، واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
الإجراءات النظامية الرياض الشرطة النيابة العامة

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