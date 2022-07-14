ريادي.. دور الرقمنة في تسهيل أداء مناسك الحج على ضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تطبيق التقنية الحديثة وتسخير أفضل الخدمات الإلكترونية أسهم كثيرًا في نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك ضمن تقديم أرقى الخدمات لمليون حاج بالتعاون مع الجهات كافة منذ وصولهم حتى مغادرتهم بسلام آمنين إلى بلادهم.

وأوضحت أن هذا النجاح يعكس الجهود الجبارة والخطط المتكاملة التي وضعتها الوزارة، وتقديم كل ما يمكن للتسهيل والتيسير على الحجاج في أداء مناسكهم بطمأنينة وسكينة، مؤكدة أن استخدام التقنية الحديثة، شمل:

1 – المسار الإلكتروني.

2 – تطبيق “اعتمرنا” لتسجيل الحجاج من داخل المملكة.

3 – إطلاق التسجيل الإلكتروني لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا.

فيما لاحظ ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، التوسع البارز في تطبيق مختلف التقنيات في عدة مواقع أثناء أداء المناسك، حيث حقق استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية لتسهيل أداء فريضة الحج على ضيوف الرحمن دورًا رياديًا هذا العام.

* بطاقة الحج الذكية

وهي بطاقة تعريفية لكل حاج تُسهم في إرشادهم إلى سكنهم بالمشاعر، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي، ورافق هذه البطاقة 3 تطبيقات إلكترونية جديدة، وهي:

1 – تطبيق الحج الذكي.

2 – تطبيق المنظمين.

3 – تطبيق العاملين.

وعبر استخدام التقنية الحديثة والتطبيقات، تبنت وزارة الحج توجهًا رقميًا لتيسير وصول وتنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة، حيث اعتمدت – حسب صحيفة “عكاظ”- بطاقة الحج الذكية والتي تتميز بـ4 ألوان، ويرتبط كل منها بخدمات محددة لمجموعة من الحجاج، مثل:

1 – البرنامج الخاص بهم والفوج الذي يتبع له.

2 – الحافلة التي تقلهم خلال التنقل بين المشاعر.

3 – احتواء البطاقة التي يحملها جميع الحجاج على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، مما يسهم في إرشادهم إلى أماكن إقامتهم عند الضرورة.

* الروبوت الذكي

وللحافظ على صحة ضيوف الرحمن أطلقت المملكة الروبوت الذكي، الذي يُستخدم للتعقيم والوقاية البيئية، وذلك لضمان بيئة صحية للأماكن المغلقة في موسم الحج، حيث يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة عالية الدقة بـ6 مستويات، ما يسهم في العمل على الحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

* الروبوت التوجيهي

ولتوجيه الحجاج لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إمكانية التواصل مع شيوخ الدين عن بعد، كان الروبوت التوجيهي، الذي يضطلع بدور إرشادي يوفر للحجيج فرصة تلقي إجابات سريعة عن أسئلتهم الشرعية.

وأشارت الوزارة إلى أن تتويج إنجازاتها بالعمل الإعلامي والتوعوي؛ أبرز الجهود الكبيرة والمبادرات النوعية التي قدمتها خلال موسم حج هذا العام، ومن أهمها:

* مبادرة أدلة الحج التوعوية: والتي لاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من الحجاج بمختلف جنسياتهم، وتضمنت 13 دليلًا توعويًا بـ 14 لغة تناولت الموضوعات التي تهم الحجاج، بأسلوب سهل ومبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك وذلك عبر منصاتها المختلفة.