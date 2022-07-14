توضيح مهم من “التأمينات الاجتماعية” لضمان صرف الاستحقاق الشهري

تواصل – فريق التحرير

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه يجب التأكد من حالة المستفيد إذا حدث أي تغيير عليها، وذلك لحفظ حقوقه وضمان صرف الاستحقاق الشهري عبر خدمة “تغيير حالة مستفيد”.

وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها على “تويتر”، أن خدمة “تغيير حالة مستفيد” تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد، وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان صرف الاستحقاق الشهري.

وبيّنت أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة “تغيير حالة مستفيد”، والاطلاع على الإرشادات والشروط والنقر على “متابعة”، واختيار نوع الحالة المراد تحديثها، وتعبئة البيانات المطلوبة، وأخيرًا الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.

ووجهت الهيئة العامة للتأمينات، تنبيهًا مهمًا إلى الأفراد، وذلك لضمان صرف المعاشات المستحقة شهريًا، حيث شددت على ضرورة التأكد والتحقق من حالة المستفيد حال حدوث أي تغيير أو تعديل فيها.

هذه الخدمة تم تدشينها من قبل حكومة المملكة، حيث توفر للعملاء خدمة الإبلاغ عن أي تعديلات قد تؤثر على حالة المستفيد، وتساعد في الحصول على المعاش المستحق وضمان إيداعه في حساباته كل شهر.

كانت التأمينات الاجتماعية قد أشادت بالمتقاعدين والمتقاعدات، مؤكدة أن عطاءهم محل تقدير، ودعت لتحميل تطبيق برنامج “تقدير” لإصدار البطاقة الرقمية والاستفادة من المزايا المقدمة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية في انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” خطوات إصدار بطاقة متقاعد عبر الخطوات التالية:

ـ تحميل تطبيق “تقدير” على الأجهزة الذكية.

ـ تسجيل الدخول للتطبيق عبر النفاذ الوطني الموحد.

ـ الضغط على أيقونة البطاقة.

ـ استعراض البطاقة والاستفادة من المزايا المقدمة.