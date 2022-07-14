وهم يحتضنون مصاحفهم.. غرق 4 أطفال وإصابة 13 بعد انقلاب أتوبيس حفظة القرآن في مصر

تواصل – فريق التحرير:

لقي ما لا يقل عن 4 أطفال مصرعهم غرقًا، وأصيب 13 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس كان يقل العشرات من حفظة القرآن الكريم، أثناء عودتهم من إحدى المسابقات.

وفي ترعة السلام في الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية انقلب أتوبيس محمل بعددٍ من الأطفال من حفظة القرآن الكريم، كانوا عائدين من مسابقة للقرآن في محافظة دمياط.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن المئات من الأهالي احتشدوا على ضفاف الترعة، للبحث عن أطفالهم، مؤكدة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات الجمالية ودمياط لتلقي العلاج.

وأكدت الأجهزة الأمنية، أن التحريات أثبتت وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى سقوط الباص في ترعة السلام، وعلى متنه عدد من الأطفال.

وأشارت إلى أن قوات الإنقاذ النهري توجهت إلى موقع الحادث، مع الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

من ناحيته كلف محافظ الدقهلية، ووكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري؛ لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين.