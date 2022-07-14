أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال.. والدولار يتجاوز اليورو لأول مرة

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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، الموافق 14 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7686

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.1793

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنيه إسترليني 4.4584

فرنك سويسري 3.8220

وفي سياق متصل، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عامًا مقابل سلة عملات، وتجاوز اليورو بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا ونصف العام في يونيو الماضي.

وانخفض اليورو إلى 0.9998 دولار، متراجعًا عن العملة الأمريكية لأول مرة منذ ديسمبر 2002، قبل أن يرتفع إلى 1.0023 دولار.

وصل إلى 108.59، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2002، من نحو 107.9 قبل صدور بيانات التضخم.