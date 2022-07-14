أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال.. والدولار يتجاوز اليورو لأول مرة
تواصل – فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، الموافق 14 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7686
وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9483
دينار كويتي 12.1793
ريال عماني 9.7403
ريال قطري 1.0297
جنيه إسترليني 4.4584
فرنك سويسري 3.8220
وفي سياق متصل، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عامًا مقابل سلة عملات، وتجاوز اليورو بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا ونصف العام في يونيو الماضي.
وانخفض اليورو إلى 0.9998 دولار، متراجعًا عن العملة الأمريكية لأول مرة منذ ديسمبر 2002، قبل أن يرتفع إلى 1.0023 دولار.
وصل مؤشر الدولار إلى 108.59، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2002، من نحو 107.9 قبل صدور بيانات التضخم.