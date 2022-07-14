قبل 57 عامًا.. فيديو عالي الدقة والوضوح لموسم الحج 1385هـ

تواصل- فريق التحرير

نشرت صفحة “نوادر من التاريخ” فيديو عالي الدقة والوضوح لـ موسم الحج قبل 58 عامًا تقريبًا.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته الصفحة عبر حسابها بـ”تويتر”، معالم كثيرة ومعلومات موضحة لمحافظة جدة، وطريق مكة جدة القديم، كما تظهر مكة المكرمة وبها جبل النور، والطريق إلى مشعر عرفات وجبل الرحمة، ومشعر مزدلفة.

وفي سياق متصل، بدأ ضيوف الرحمن في الذهاب إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج لهذا العام، وذلك وسط إجراءات تنظيمية محكمة بمشاركة الجهات المعنية بالحج كافة، مع تطبيق أعلى المعايير الصحية.

وتتضمن إجراءات تنظيم وتنقل الحجيج العديد من الجوانب الأمنية والصحية والتنظيمية فضلاً عن معايير إدارة الحشود، حيث قوبلت إجراءات المملكة بشأن إدارة موسم الحج الحالي بإشادات واسعة النطاق من ضيوف الرحمن الذين ثمنوا جهود المملكة.

ووفرت رئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، لضيوف الرحمن كافة سبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه، ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.

وتوجه الحجيج من المشاعر المقدسة في مكة إلى مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة المنورة، لزيارته والسلام على النبي ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

كذلك شهد المسجد النبوي، توافد كثيف من قبل الحجاج، بعد أن أنهوا مناسكهم، فيما تقوم الإدارة العامة للحشود والتفويج بتنظيم أعمال الزيارة للسلام على رسول الله ﷺ، وتنظيم الصلاة في الروضة الشريفة واستقبال أكثر من 40 ألف زائر يوميًا، ونقل الزوار من كبار السن وذوي الإعاقة بعربات القولف وعربات التنقل والكراسي المتحركة.