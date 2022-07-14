مرتفعة في هذه المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على “المدينة”

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في المدينة المنورة وأهم أجزاء ومناطق المملكة.

وتوقع المركز بأن تصل درجات الحرارة العظمى على المدينة المنورة، إلى 43 درجة مئوية.

كما توقع أن ترتفع درجات الحرارة على بعض المناطق، حيث سجلت محافظات الإحساء بالمنطقة الشرقية أعلى درجة في المملكة بـ 45 درجة، كما سجلت الدمام وحفر الباطن والخرج 44 درجة مئوية.

فيما سجلت الرياض وبريدة ورفحاء ووادي الدواسر 43 درجة، لتسجل مكة المكرمة والعلا والمجمعة 42 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، لتسجل كل من الباحة 29 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 29 درجة مئوية.

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في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تبدأ الحالة المطرية الصيفية بالضعف والتلاشي التدريجي، ولا تزال السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من الشرق والوسط والغرب والجنوب من المملكة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة هذه الأيام ومع وجود السحب، تعتبر أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وذلك في الربع الخالي نجران وجازان وعمان واليمن.