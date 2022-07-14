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“القمر العملاق” يتصدر الترند في المملكة.. ومغردون: “سبحان الخالق العظيم”
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“القمر العملاق” يتصدر الترند في المملكة.. ومغردون: “سبحان الخالق العظيم”

“القمر العملاق” يتصدر الترند في المملكة.. ومغردون: “سبحان الخالق العظيم”
١٠:٠٣:١٤ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر وسم “القمر العملاق” قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً، عبر ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتفاعل متابعو السوشيال ميديا مع ظاهرة القمر العملاق.

وتجذب ظاهرة البدر العملاق هواة الفلك والتصوير، فيما شارك حساب باسم “مشاعل جميل” صورتين للقمر من سماء مكة المكرمة يوم أمس.

كما نشر عدد من الحسابات صورًا للقمر المكتمل العملاق، الذي ظهر في سماء المملكة، أمس الأربعاء، باستخدام معدات تصوير متخصصة، فيما قال حساب “Fawaydm1” معلقا على مقطع فيديو للقمر العملاق: “سبحان الله الخالق العظيم جمال المنظر قمر وسحاب وبحر”.

وشارك حساب “Mohammed H. Alghamdi” عدة صور التقطها، وغرّد قائلاً: “رغم أنه يبدو قمرًا عاديًا، لكن القمر العملاق يبدو دائمًا جميلاً من قريتنا”.

فيما وثّق حساب “Stranger” مشاهدته للقمر العملاق، عبر مقطع فيديو، وكتب: “دعونا نستمتع بهذا الجمال سويًا”.

وتداول متابعو الترند الأوسع انتشارًا في المملكة، اليوم، صورًا ومقاطع فيديو التقطوها لظاهرة البدر العملاق، أو شاركوها من حسابات أخرى.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت أن سماء المملكة ستشهد اكتمال القمر هذا الشهر، وسيمثل ثالث بدر عملاق، وذلك يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت “فلكية جدة” أن القمر العملاق سيكون الأقرب للأرض، على مسافة 357,263 كيلومترا، ويمكن مشاهدته طوال الليل.

فيما يكون حجم البدر العملاق الظاهري أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا 30% مقارنة بأصغر قمر بدر (اوج)، ولكن للعين المجردة لن يبدو مختلفًا عن البدور الأخرى.

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البدر العملاق القمر العملاق سماء المملكة ظاهرة فلكية فلكية جدة مكة المكرمة

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