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“الموارد البشرية”: هذه المهنة لا يحق لغير المواطنين التوظيف بها
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“الموارد البشرية”: هذه المهنة لا يحق لغير المواطنين التوظيف بها

“الموارد البشرية”: هذه المهنة لا يحق لغير المواطنين التوظيف بها
٠٨:٥٠:٢٠ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مهنة الموارد البشرية (HR) من المهن التي يُمنع توظيف غير المواطنين بها.

جاء ذلك ردًا من حساب الوزارة على سؤال وردها عبر صفحتها على تويتر عن الشروط اللازمة للعمل بمهنة “الموارد البشرية”.

يُذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، حددت مجموعة من الوظائف التي يُمنع توظيف غير المواطنين بها؛ وضمت القائمة المهن التالية:

كبير إداريي موارد بشرية، مدير شؤون موظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات أفراد، اختصاصي شؤون أفراد، كاتب شؤون أفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى؛ أمين صندوق، حارس أمن خاص، معقب، ناسخ أو مصلح مفاتيح، مخلص جمركي.

وأكد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل على عدم إسناد أي من مهام تلك الوظائف لغير المواطنين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الكلمات الدلالية:
HR التوظيف المملكة الموارد البشرية الوظائف

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