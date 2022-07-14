فتح باب التقديم اليوم ..شروط وخطوات تأشيرات العمرة 1444هـ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء استقبال طلبات التأشيرات لأداء العمرة، من اليوم الخميس الموافق 15 من ذي الحجة 1443هجرية، الموافق 14 من يوليو.

وكانت الوزارة أوضحت في بيان صحفي، أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م، ويمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط: (اضغط هنا).

وأفادت “الحج والعمرة” أن اشتراطات الحصول على تأشيرات 1443هـ كالآتي:

يتم إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة في الروضة لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا.

الحجز المسبق لتصريح العمرة عن طريق إحدى التطبيقين (اعتمرنا أو توكلنا) إما بحسابه مباشرة أو عن طريق إضافة الشخص كمرافق في تطبيق اعتمرنا. ​

يسمح بأداء العمرة للفئة العمرية من خمس سنوات فما فوق لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا

كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق “اعتمرنا”، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

وشملت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، التقديم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة على الرابط: (اضغط هنا) والالتزام بالضوابط الموضحة بالبوابة.

ونوهت الوزارة على ضرورة إرفاق المستندات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي “الأياتا”، وعدد من البيانات الشخصية الأخرى.