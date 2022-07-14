الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الخثلان” يوجه رسالة إلى من أكرمه الله بأداء الحج.. ماذا قال؟
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“الخثلان” يوجه رسالة إلى من أكرمه الله بأداء الحج.. ماذا قال؟

“الخثلان” يوجه رسالة إلى من أكرمه الله بأداء الحج.. ماذا قال؟
٠٨:١٠:٣٣ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن من أكرمه الله تعالى بأداء فريضة الحج عليه أن يحمد الله عز وجل على نعمة التوفيق.

وأوضح في رسالة وجهها خلال فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، لكل من وفقهم الله تعالى لأداء فريضة الحج، أن يشكروا الله تعالى على نعمة التوفيق، وأن يسألوا الله تعالى القبول؛ لأن العبرة ليست بالعمل وإنما بالقبول، حاثًا الحاج بأن لا يترك الدعاء بأن يجعل الله تعالى حجه مبرورًا، وأن يتقبل الله منه ما عمل.

ودعا الخثلان لحجاج بيت الله الحرام أن يتقبل الله منهم حجهم وأن يجعله مبرورًا، وأن يجعل ذنبهم مغفورًا، وسعيهم مشكورًا، مشيرًا إلى أنه ينبغي على الحاج أن يكثر من ذكر الله تعالى بعد فراغه من أداء المناسك، وأن يكثر من الاستغفار، لأن الله تعالى أمر بالاستغفار وشرعه عند الفراغ من العبادات، وذلك لقول الله تعالى: “فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرًا”.

الكلمات الدلالية:
أداء المناسك الحج الخثلان حجاج بيت الله ذكر الله

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