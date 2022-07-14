الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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محليات

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
٠٧:٢٣:٢٨ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان و عسير و الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة الجنوبية، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر إلى شمالية غربية بسرعة 8 – 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20 – 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

 وأكد ارتفاع الموج نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية، تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 20 – 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 – 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الرباض الغبار حالة الطقس رياح وأتربة

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