تراجع البطالة إلى 11%.. ارتفاع عدد المواطنين بالقطاع الخاص لـ 2.3 مليون

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص ارتفع إلى 2.3 مليون، وذلك بسبب خطط التوطين وتراجع البطالة إلى 11%.

وأوضحت المؤسسة أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 9.08 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2022، وفق “المدينة”.

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كما ارتفع عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الأول 2022 بنحو 7%، مقارنة بالربع الرابع 2021، إذ بلغ آنذاك 8.52 مليون مشترك، بحسب تقرير المؤسسة.

وارتفع عدد المشتركين، الذين يمثلون 25.9% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 106.1 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 2.35 مليون عامل بنهاية الربع الأول 2022، مقارنة بالربع الرابع 2021، وارتفع أيضًا عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص الذين يمثلون 74.1% من إجمالي المسجلين، بنحو 451.8 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 6.72 مليون عامل في الربع الأول 2022، مقارنة بالربع الرابع 2021.

وتعمل وزارة التنمية البشرية بالتعاون مع إمارات المناطق ومختلف القطاعات على دعم توطين الوظائف الوسطى والعليا في مختلف القطاعات، بعد تجاوز المرحلة السابقة التي كان يتم التركيز فيها على الوظائف الهامشية.

كانت التأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن فتح باب التقديم في (برنامج النخبة) لعام 2022م، والمنتهي بالتوظيف لـ (حديثي التخرج) من (الجنسين).

يهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، و تسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات:

التأمين.

الإدارة الصناعية.

العلوم الاكتوارية.

ادارة العمليات.

هندسة صناعية.

إدارة الجودة.

ادارة نظم المعلومات.

إدارة أعمال.

إدارة مخاطر.

علوم الحاسب.

تقنية المعلومات.

نظم المعلومات.

هندسة حاسب آلي.

هندسة برمجيات الحاسب.

الشروط :

أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في التخصصات المذكورة أعلاه:

المعدل الاكاديمي عند التخرج لا يقل عن:

معدل 3 (في الجامعات التي يكون معدلها 4)

معدل 4 (في الجامعات التي يكون معدلها 5)

أن يكـون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

التقديم مفتوح للرجال والنساء.

أن يكون من خريجي عام 2022م.

عن البرنامج :

تحرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على استحداث البرامج التي تقوم بتطوير المواهب الوطنية الشابة في المملكة، ومن هذا المنطلق قامت بإطلاق برنامج “النخبة” لتطوير المواهب والذي يستهدف حديثي التخرج والمنظمين حديثاً لبيئة العمل داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة أمام الخريجين لتطوير مواهبهم ضمن سلسلة من البرامج المكثفة التي تمكنهم من النجاح والاندماج في بيئة العمل بشكل فعال وسريع، وكذلك تسريع بناء الكفاءات واختصار المراحل ضمن دورة اكتساب الخبرات العملية عبر برامج تدوير الوظائف ونقل المعرفة.