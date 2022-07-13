تفاصيل أكبر سرقة لبيانات سرية في تاريخ وكالة الاستخبارات الأمريكية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شبكة “إيه بي سي نيوز”، الأمريكية عن تفاصيل إدانة مهندس برمجيات سابق في وكالة المخابرات المركزية بتهم فيدرالية بالتسبب في أكبر سرقة لمعلومات سرية في تاريخ وكالة “السي آي إيه”.

وقال جوشوا شولت المتهم في القضية، والذي اختار الدفاع عن نفسه في إعادة محاكمته في نيويورك للمحلفين في المرافعات الختامية إن “وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي جعلوا منه كبش فداء”.

هذا ولم يتم تحديد موعد النطق بالحكم النهائي لأن شولت لا يزال ينتظر المحاكمة في قضة أخرى، ولم يتفاعل شولت بشكل واضح عندما أعلن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي إم فورمان حكم الإدانة في تسع تهم.

وكان تسريب Vault 7 قد كشف تفاصيل اختراق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) الهواتف الذكية من Apple و Android في عمليات التجسس الخارجية والجهود المبذولة لتحويل أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت إلى أجهزة استماع وتسريب البيانات من خلالها.