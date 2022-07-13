رغم فوائدها الغذائية.. هؤلاء محظورون من تناول البازلاء

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يحذر خبراء الصحة، فئة معينة من الأشخاص من تناول نبات البازلاء، على الرغم من احتوائه على فوائد غذائية عديدة.

وقالت آنا بيلوسوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن البازلاء تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين، والأطباق التي يتم فيها دمج هذا المنتج مع اللحوم تحتوي على مجموعة مثالية من الأحماض الأمينية، بالإضافة لغناه بفيتامين ب، وفقا لـ”سبوتنيك”.

وأضافت نتذكر أن البازلاء، مثل جميع البقوليات، تزيد من تكوين الغازات، وإذا كان الشخص يعاني من مشكلة مثل الانتفاخ، فمن الأفضل عدم تناولها مؤقتا.

وحذرت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من “البيلة البولية” من تناول البازلاء، حيث يمكن أن يؤدي حمض اليوريك الموجود في البازلاء سلبا على حالة المفاصل والكلى للمرضى الذين يعانون من الاضطراب الأيضي.

كذلك نصحت بيلوسافا، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز الهضمي بضرورة إضافة البازلاء لبرنامجهم الغذائي.

وختم خبيرة التغذية بيلوسافا بقولها “يمكننا تناول البازلاء مرة أو مرتين أسبوعيا للحفاظ على عمل مثالي للأمعاء، كما ويمكن صنع حساء منه يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك من تناوله، ويكفي لصنعه 4 إلى 5 ملاعق من البازلاء”.