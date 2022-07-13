بالصور.. القمر العملاق المضيء يزين سماء المملكة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، وثقوا من خلالها القمر العملاق المضيء، يزين سماء المملكة ليل الأربعاء وحتى قبيل فجر اليوم الخميس.

يذكر أن الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت في وقت سابق، أن سماء المملكة ستشهد ليل الأربعاء اكتمال القمر هذا الشهر، وسيمثل ثالث بدر عملاق لهذا العام.

وأوضحت “فلكية جدة” أن القمر العملاق سيكون الأقرب للأرض، على مسافة 357,263 كيلومترا، ويمكن مشاهدته طوال الليل.

فيما يكون حجم البدر العملاق الظاهري أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعاً 30 % مقارنة بأصغر قمر بدر (اوج)، ولكن للعين المجردة لن يبدو مختلفاً عن البدور الأخرى.

وكان رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أوضح أنه بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًا تُطلَق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، مشيرًا إلى أنه سيحدث ذلك عند الساعة 02:51 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

وتابع أن القمر العملاق سيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وذلك قبل 11 ساعة و32 دقيقة من وصوله الحضيض، أقرب مسافة له من الأرض.