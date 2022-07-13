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«نصابة» خدعت كويتيًا بهذه الحيلة

محليات

«نصابة» خدعت كويتيًا بهذه الحيلة

«نصابة» خدعت كويتيًا بهذه الحيلة
٠١:٥٥:٤٧ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث تمكنت نصابة من خداع  كويتي بحيلة غير متوقعة، وذلك أثناء عملية شراء هاتف نقال بمحافظة حولي.

وفي تفاصيل الواقعة التي نقلتها صحيفة الجريدة الكويتية، فقد  تقدّم مواطن ببلاغ إلى السلطات الأمنية في محافظة حولي، ادّعى خلاله أنه اشترى هاتفاً نقالاً بـ 400 دينار من أحد الأسواق المفتوحة بمنطقة السالمية.

وأضاف أنه قام بتسليم  المبلغ إلى سيدة كانت تعرض الهاتف للبيع، وعندما وصل إلى المنزل اكتشف أنه تعرض لعملية احتيال.

وأوضح أنه وجد بداخل علبة الهاتف حجراً ورسالة اعتذار من البائعة تبلّغه بأنها بحاجة إلى المبلغ، وسوف تردّه له في وقت لاحق.

وبحسب مصدر أمني فإن رجال الأمن سألوا الضحية عن عدم فتح علبة الجهاز والتأكد من محتواها عند الشراء، فأجاب بأنه كان يريد تقديم الجهاز هدية لزوجته، وفوجئ بعملية النصب.

لكنه قام بتزويد رجال الأمن برقم هاتف البائعة، والرسالة التي تركتها داخل علبة الجهاز، والموقع الذي اشتراه منه، فسجلوا قضية بالواقعة.

الكلمات الدلالية:
حيلة محافظة حولي نصابة هاتف نقال

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