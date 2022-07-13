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أكثر من 98 ألف مستفيد من مبادرة طريق مكة في 5 دول

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أكثر من 98 ألف مستفيد من مبادرة طريق مكة في 5 دول

أكثر من 98 ألف مستفيد من مبادرة طريق مكة في 5 دول
٠١:١٩:٢٧ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

شهدت مبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارة الداخلية هذا العام 1443هـ ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة ضيوف الرحمن في 5 دول من مطارات بلدانهم، خلال 28 يومًا ، خدمة 98,816 مستفيدًا.


وبلغ عدد رحلات المستفيدين في صالة المبادرة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 274 رحلة، قدمت لهم الخدمة في مطارات بلدانهم من خلال 58 محطة و 20 حقيبة متنقلة ومتوسط إنهاء إجراءات دخول للحاج الواحد في 1:48 دقيقة.


وكانت مبادرة طريق مكة أنهت أعمالها في صالات المبادرة في مطارات جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان ومملكة ماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية بنجلاديش، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.


وبذلت فرق تنفيذ المبادرة جهودًا كبيرة في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.


وحظى ضيوف الرحمن المستفيدون من مبادرة طريق مكة عند وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، برعاية واهتمام، حيث خصصت لهم مسارات ينتقلون منها مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.


وأسهم في تنفيذ المبادرة وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.

الكلمات الدلالية:
5 دول 98 ألف مستفيد مبادرة طريق مكة وزارة الداخلية

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