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«واتساب» يحذّر من «تطبيق واتساب».. ماذا يعني ذلك؟
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تقنية

«واتساب» يحذّر من «تطبيق واتساب».. ماذا يعني ذلك؟

«واتساب» يحذّر من «تطبيق واتساب».. ماذا يعني ذلك؟
٠١:٢٤:٥٧ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق الحرير:

حذر تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العامل، “واتساب” في رسائل أرسلها لمليارات المستخدمين من تطبيق “أندرويد” خطير يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم.

وقال رئيس “واتساب”، ويل كاثكارتفي، يجب على المستخدمين أن يكونوا في حالة تأهب بشأن تطبيق “أندرويد” مليء بالبرامج الضارة يسمى ‘Hey WhatsApp’، وهو من مطور يسمى ‘HeyMods’، وفق ما نقلت “يورونيوز”.

وأضاف كاثكارت أن هذا التطبيق، الذي قد يبدو غير ضار في البداية، مصمم لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف “أندرويد”.

ولفت إلى أنه عُثر على التطبيق خارج متجر “غوغل بلاي”، ولكن لحسن الحظ، يمكن لـ Google Play Protect الآن اكتشاف وتعطيل هذه الإصدارات الضارة والمزيفة من “واتساب”.

ويأتي ذلك بعد تعاون غوغل و”واتساب” للعمل معا على إيقاف هذا البرنامج الخطير في مساراته، والذي يهدد بيانات المستخدمين

الكلمات الدلالية:
تطبيق واتساب رسائل واتساب هاكرز واتساب

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