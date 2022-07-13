مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس 15 ذي الحجة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 15 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 14 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:21
المدينة – 4:13
الرياض – 3:44
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:42
المدينة – 3:51
الرياض – 3:23
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:07
المدينة – 7:14
الرياض – 6:46
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:44
الرياض – 8:16
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:25 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:04 بمشيئة الله.