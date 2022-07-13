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تحطم طائرة في بحر إيجه أثناء إخماد حريق وفقدان 3 على متنها
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دولي

تحطم طائرة في بحر إيجه أثناء إخماد حريق وفقدان 3 على متنها

تحطم طائرة في بحر إيجه أثناء إخماد حريق وفقدان 3 على متنها
١٢:٥٣:٢٧ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تحطمت طائرة مروحية في بحر إيجه باليونان، أثناء مشاركتها في عملية مكافحة حريق غابة على جزيرة ساموس اليونانية، حيث تم إنقاذ شخص واعتبر 3 آخرون في عداد المفقودين.

ووفق ما أفاد خفر السواحل اليوناني، لوكالة “فرانس برس”، فإن “هناك ناجيا وعملية الإنقاذ جارية للعثور على أفراد الطاقة الثلاثة الآخرين”.

وصرح مسؤول في جهاز الإطفاء اليوناني للوكالة بأن “المروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابة في ساموس”.

وتشارك ثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان أخريان في عملية الإنقاذ، بحسب خفر السواحل في هذه الجزيرة الواقعة في شمال شرق بحر إيجه.

واندلع الحريق في ساموس نحو الساعة 14,00 (11,00 ت غ) وبدأت ثلاث مروحيات وخمس طائرات بمساندة خمسين عنصر إطفاء، مكافحة النيران.

وتهبّ رياح قوية تفوق سرعتها 7 درجات على مقياس بوفور المؤلف من 13 درجة، في المنطقة في حين وصلت درجات الحرارة الأربعاء إلى قرابة 30 درجة مئوية في اليونان.

الكلمات الدلالية:
اليونان بحر إيجه حريق سقوط طائرة

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