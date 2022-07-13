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شرطة محافظة المخواة تضبط مواطنًا أتلف جهاز رصد آلي
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شرطة محافظة المخواة تضبط مواطنًا أتلف جهاز رصد آلي

شرطة محافظة المخواة تضبط مواطنًا أتلف جهاز رصد آلي
١٢:٣٨:٢٢ ص، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مواطن لإتلافه جهاز رصد آلي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق جازان ونجران وعسير وتبوك، تمكنت من إحباط محاولات تهريب (13) طنًا و(296) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

كما تم ضبط (230) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(334,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(278) جرامًا من مادة الأفيون المخدر، و(1.8) جرام من مادة الكوكائين المخدر.

وألقت القوات القبض على المهربين، وعددهم (30) متهمًا، منهم (16) مواطنًا، و(14) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (11) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسيات الصومالية والإرترية والمصرية، واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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اتلاف جهاز رصد آلي الشرطة ضبط مواطن محافظة المخواة

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