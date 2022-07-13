توزيع هدية خادم الحرمين من المصاحف على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثة

تواصل- واس:

بدأت اللجان المكلفة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، يوم أمس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثة.

وأوضح المدير العام للفرع محمد بن دخيل الدخيل أن ذلك يأتي ضمن خطة التوزيع التي تنفذها الوزارة إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وبين الدخيل أن الوزارة قامت بتوفير جميع السبل والإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، في إطار الجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة هذه البلاد المباركة والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما،وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن.