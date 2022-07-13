تحذير من خطورة الكذب.. يدمر الجسم والصحة العقلية

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حذرت دراسة أكاديمية أمريكية من خطورة الكذب على صحة الجسم والعقل، مؤكدة أن الحد من الكذب في الحياة اليومية يحسّن الصحة العقلية والجسدية.

وأفادت دراسة أُجريت في جامعة نوتردام لمدة 10 أسابيع، وشارك بها 110 أشخاص تراوحت أعمارهم من 18 إلى 71 عاما بمتوسط أعمار 31 سنة، بأن الأجساد تتجاوب سلبا مع الكذب.

وطلب الباحثون خلال الدراسة الميدانية، من مجموعة من الناس التوقف عن الكذب لمدة 10 أسابيع ووضعوهم تحت المراقبة، واكتشفوا أن مجموعة الملتزمين بالصدق أبلغوا عن عدد أقل من حالات ضعف الصحة العقلية، مثل الشعور بالتوتر أو الكآبة، فضلا عن عدد أقل من الأعراض الجسدية، مثل التهاب الحلق أو الصداع.

وأكد أولئك الذين يصرحون بالحقيقة عن تحسن في علاقاتهم مع الأصدقاء والعائلة، وقالوا إنهم شعروا بشكل عام بمزيد من الصدق بحلول الأسبوع الخامس من الابتعاد عن الكذب.

كذلك توصل علماء النفس إلى أن الكذب يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات هرمونات التوتر في الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الصحة العقلية والبدنية.