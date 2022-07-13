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الحج والعمرة تنشر مقطع فيديو «ستُولد مرتين» لتعظيم فضيلة أداء الحج
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الحج والعمرة تنشر مقطع فيديو «ستُولد مرتين» لتعظيم فضيلة أداء الحج

الحج والعمرة تنشر مقطع فيديو «ستُولد مرتين» لتعظيم فضيلة أداء الحج
١١:٢١:٣٧ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

نشرت وزارة الحج والعمرة عبر منصاتها الرسمية مقطع فيديو “ستُولد مرتين” للتعبير عن عظم فضيلة أداء فريضة الحج ومقاصدها الدينية والتربوية العظيمة، وما تمثله من تحول جذري في حياة المسلمين الذين يبذلون الغالي والنفيس لتأدية نسكهم، وتطهير أنفسهم من الذنوب، إذا ما أدوها بإخلاص، وكأنها ولادة ثانية في حياتهم.
وجاء الفيديو مستعرضًا يومين عظيمين في حياة المسلم، الأول هو يوم الولادة والمجيء إلى الدنيا، والثاني هو يوم تلبية نداء الحج وتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، امتثالًا للآية الكريمة: “وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ” (الحج 27).

وحمل الفيديو رسالة تربوية ودينية لتأمل معاني الحج وإدراك أهمية هذا الركن الأساسي في حياة كل مسلم، لما فيه من تطهير للنفس من الذنوب والآثام وما يمثله من ميلاد جديد للقلب والروح، لمن أداه كامل الأركان والشروط، وهو ما بشّر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: ” منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ” (متفقٌ عليه).

ويأتي الفيديو بعد موسم حج استثنائي حقق نجاحًا قياسيًا على مختلف الأصعدة الدينية والأمنية والصحية والتطوعية، إذ يُعد الموسم الأكبر منذ بدء تفشي جائحة كورونا مطلع عام 2020، والأول الذي يتم فيه استقبال حجاج من خارج المملكة، حيث جرى رفع إجمالي عدد الحجاج إلى مليون بعد عامين من قصر الحج على أعداد محدودة من داخل المملكة، وسط إجراءات صحية مشددة، بسبب الجائحة.

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