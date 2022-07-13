الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الصحة العالمية تدعو جميع دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات
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صحة

الصحة العالمية تدعو جميع دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات

الصحة العالمية تدعو جميع دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات
١١:٠٨:٣٦ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، دعت منظمة الصحة العالمية عبر مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جميع دول العالم للعودة إلى ارتداء الكمامة.

وقال “غيبريسوس” أنه يجب على جميع دول العالم “تنفيذ تدابير مجربة مثل ارتداء الكمامات والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج”.

وأعرب أمين عام منظمة الصحة العالمية، عن قلقه من “استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يفرض ضغوطا إضافية على الأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية”.

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اصابات كورونا الصحة العالمية كمامات كورونا

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