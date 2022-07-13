استشاري يكشف خلطة لحماية شرايين القلب.. و3 شروط ليصبح الشحم الحيواني مفيدًا

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كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن ‏خلطة لحماية شرايين القلب.

ورد “النمر” في منشور له على سؤال حول وصفة تحمي شرايين القلب، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلَا :” خلطة لحماية شرايين القلب =٣٠ دقيقة يوميا رياضة، والإكثار من الخضروات الفواكة، وتقليل الملح وعدم السمنة ومراقبة السكر والضغط والكولسترول وعدم التدخين والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي”.

كما أوضح “النمر”، عن شروط إذا توفرت يصبح الشحم الحيواني مفيدًا ومصدرًا للطاقة.

وقال :” الشحم الحيواني (خروف،مفرود،عجل)مصدر ممتاز للطاقة ولايضرك..إذا توفرت الشروط الثلاثة:

١.ماعندك زيادة في الوزن

٢.ماعندك ارتفاع في الكولسترول والدهون الثلاثية

٣.تمارس الرياضة بشكل يومي.