صحفي يضع «بايدن» في موقف محرج: ما رأيك بشأن الفيديو الفاضح لابنك؟ (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصحفي يحرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقاء صحفي على الهواء، بعد أن طالبه بإجابات بشأن مقطع فيديو مسرب يظهر نجله (هانتر)، يزن المخدرات برفقة بائعة هوى.

وفي سياق حديثه عن حوادث السلاح، قال “بايدن” :” أنا أتعامل مع العنف الذي يسببه السلاح”، ليقاطعه الصحفي قائلًا :ما هو رأيك بشأن حساب هانتر المخترق؟.

تجاهل الرئيس الأمريكي سؤال الصحفي، وقال :” إياكم والوقوع في الخطأ.. اجلس واسمع ما سأقوله”.

فقاطعه الصحفي وسأله :” ما هو رأيك حول هانتر ابنك؟ هناك مقطع فيديو وهو بصحبة بائعات هوى يتجادلان بشأن كمية المخدرات التي يملكها.. ما هو رأيك بشأن هذا سيدي الرئيس؟”.

فتجاهل “بايدن” سؤال الصحفي للمرة الثانية وقال :” حسنًا.. إياكم والوقوع بالخطأ بشأن هذا”.

ويواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهم دعارة بسبب نقل بائعات الهوى عبر حدود الولايات وإخفاء شيكات مصرفية مقدمة لهن على أنها “خدمات طبية”.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”البريطانية، يدرس المدعون العامون تقديم قضية تتعلق بجرائم الدعارة الفدرالية ضد هانتر بايدن، وفقا للوثائق والنصوص ومقاطع الفيديو التي تظهر أنه أنفق مبلغا قدره 30 ألف دولار على “مرافقات” في غضون خمسة أشهر.

وكشفت الوثائق أن نجل الرئيس الأمريكي كتب شيكات لامرأة أوكرانية قامت البنوك بوضع علامة حمراء على معاملاتها بسبب نشاط مشبوه.

وحسب المعلومات فإن هذه المواد في أيدي مكتب التحقيقات الفدرالي منذ ديسمبر 2019، مما يزيد من احتمالية أن يؤدي تحقيقه في قضية هانتر إلى توجيه اتهامات بشأن تعامله مع عاهرات – على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الملاحقات القضائية على تهم الدعارة وحدها نادرة.