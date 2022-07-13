طريقة التحقق من أي روابط غريبة لتفادي الفيروسات وهجمات الهاكرز (فيديو)

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نصح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي بعدم فتح أي رابط أو برنامج إلا بعد التحقق من عدم احتوائه على أي فيروسات، أو برامج ضارة.

وقال الهادي، عبر حسابه في “تويتر: “إذا وذلك رابط لكن تخاف أن يكون هذا الرابط غير آمن أو تهكير وفيروسات وحاب تتأكد منه عليك بهذا البرنامج NORTON”.

وأضاف عبدالرحمن الهادي، أنه بعد وضع الرابط في المكان المخصص له والضغط على OK يتم التحقق من خلال البرنامج من صحة الروابط وعدم احتوائها على أي مواد أو برامج ضارة.