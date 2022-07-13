الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
طريقة التحقق من أي روابط غريبة لتفادي الفيروسات وهجمات الهاكرز (فيديو)
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تقنية

طريقة التحقق من أي روابط غريبة لتفادي الفيروسات وهجمات الهاكرز (فيديو)

طريقة التحقق من أي روابط غريبة لتفادي الفيروسات وهجمات الهاكرز (فيديو)
١٠:٣١:٤٠ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي بعدم فتح أي رابط أو برنامج إلا بعد التحقق من عدم احتوائه على أي فيروسات، أو برامج ضارة.

وقال الهادي، عبر حسابه في “تويتر: “إذا وذلك رابط لكن تخاف أن يكون هذا الرابط غير آمن أو تهكير وفيروسات وحاب تتأكد منه عليك بهذا البرنامج NORTON”.

وأضاف عبدالرحمن الهادي، أنه بعد وضع الرابط في المكان المخصص له والضغط على OK يتم التحقق من خلال البرنامج من صحة الروابط وعدم احتوائها على أي مواد أو برامج ضارة.

الكلمات الدلالية:
NORTON الفيروسات الهاركز روابط نورتون

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