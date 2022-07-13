وزارة الدفاع تعلن فتح باب التقديم غدًا.. الراتب والمميزات ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1444/1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية وطلبة الثانوية العامة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط الإلتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع:

– المتقدمين الجامعيين:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

3- أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب اسنان” ) عند بداية العام الدراسي .

4- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

5- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

6- ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ).

7- أن يكون غير متزوج من إمرأة أجنبية.

8- أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية .

9- أن يكون قد أنهى فترة الإمتياز وذلك للتخصصات الطبية.

10- أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية إلخ ) .

11- أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض اخرى معدية .

12- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

– المتقدمين (الثانوية العامة /علوم طبيعية ):

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات وأن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

4- أن لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن (80%) للتخصص العلمي.

5- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لاتقل عن (60%) .

6- أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلا على درجة لاتقل عن ( 60%).

7- أن يكون قد أدى إختبار الكفايات.

8- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً .

9- أن يجتاز الفحص الطبي (الأولي والنهائي) وكذلك المقابلة الشخصية.

10- أن يكون المتقدم غير متزوجاً.

11- أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165سم – 52كجم) والحد الأعلى (188سم – 95كجم).

12- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وتعد نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

13- أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية وأن يجتاز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك.

المزايا التي تقدم للملتحقين بالكليات العسكرية:

– المتقدمين الجامعيين:

1- النفقات الدراسية:

– تتكفل الجهة (الكلية أو المركز أو المعهد) التي ألحق عليها الطالب الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري بتوفير جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدورة.

2- الملابس العسكرية:

– تصرف للجامعيين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة عقد دورة التأهيل.

3- الطعام:

– جميع الجهات التي تعقد دورات التأهيل العسكري تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية للجامعيين مجهزة بطاقم يقوم بتجهيز وتقديم الوجبات حسب أصناف الطعام المعدة بدقة ومراقبة صحيا والتي تخضع لمواصفات محددة من قبل لجنة مختصة بذلك.

4- السكن:

– تتكفل الجهة (الكلية أو المركز أو المعهد) التي الحق عليها الخريج الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري بتوفير السكن الملائم ضمن منشآتها خلال فترة دورة التأهيل العسكري.

5- العلاج:

– تؤمن الجهة (الكلية أو المركز أو المعهد) التي الحق عليها الخريج الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري للجامعيين العلاج في المستوصف الموجود بها أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة وذلك خلال التحاقه بالدورة أو خلال فترة العطلات والإجازات الدراسية.

6- الراتب:

– يمنـح الطالب الجامعـي مكـافأة شهـرية تعادل نصف الراتب الشهـري الأساسي لرتبة ملازم خلال فترة التحاقه.

– المتقدمين (الثانوية العامة /علوم طبيعية ):

1- النفقات الدراسية:

– تتكفل الكلية التي التحق بها الطالب بتوفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدارسة.

2- الملابس العسكرية:

– تصرف للطلبة الملتحقين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة الدراسة.

3- الطعام:

– جميع الكليات العسكرية تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية.

4- العلاج:

– تؤمن الكلية التي التحق بها الطالب العلاج في المستوصف التابع لها ، أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة وذلك خلال مدة الدراسة أو خلال فترة العطلات والإجازات الدراسية.

5- المكافأة:

– يمنح الطالب مكافأة شهرية تعادل نصف الراتب الشهري الاساسي لرتبة ملازم طول فترة الدراسة بالكلية.

6- مدة الدراسة:

– مدة الدراسة في الكليات العسكرية ( 3 ) سنوات فصلين لكل سنة بعدها يحصل الطالب المتخرج على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية. يتم تعيين الطلبة المتخرجين برتبة ملازم بناء على ما نص علية نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب.

موعد التقديم:

1- الجامعيين:

– متاح الآن .. بدأ التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م

ينتهي التقديم للجامعيين يوم الخميس ١٤٤٣/١١/٢٤هـ (الساعة ١٢ ظهراً).

2- طلبة الثانوية:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1443/12/15هـ الموافق 2022/07/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).