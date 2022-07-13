«الحرس الوطني» تعلن موعد فتح باب التسجيل لحملة الثانوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية.

وأوضحت الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم لحملة الثانوية يبدأ من يوم الإثنين 19/12/1443هـ إلى يوم السبت 24/12/1443هـ.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إدراج درجات التحصيلي والقدرات وأيضًا درجات كفايات اللغة الانجليزية آليا من المركز الوطني للقياس.

وأشارت وزارة الحرس الوطني، إلى أنه يمكن التسجيل والتقديم عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي (اضغط هنا).