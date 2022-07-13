الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. الغيوم تغطي الأفق في سماء جدة
جراحة عاجلة تنقذ حاجة باكستانية من الوفاة الدماغية بمستشفى الملك عبدالعزيز
«نيوم» تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة مجالات.. رابط التقديم
«إكرام»: 333 طنًا فائض طعام الحجاج بقيمة 5.5 مليون ريال
التضخم يرتفع لمستويات قياسية في أمريكا.. وبايدين يعلق
التعليم توضح 4 طرق مهمة للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية العامة

محليات

شاهد.. الغيوم تغطي الأفق في سماء جدة

شاهد.. الغيوم تغطي الأفق في سماء جدة
٠٨:٥٤:٠١ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء محافظة جدة، عروس البحر الأحمر، مساء اليوم، حيث غطت الغيوم الأفق بشكل كامل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة.

وتمتد الحالة الجوية إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ولأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

الكلمات الدلالية:
الأفق الغيوم جدة محافظة جدة

مواد ذات صلة

المزيد
ماذا يعني تعديل المادة 75 من نظام المرور؟ وعلاقتها بأرصدة المخالفين البنكية؟

ماذا يعني تعديل المادة 75 من نظام المرور؟ وعلاقتها بأرصدة المخالفين البنكية؟

منذ 3 أشهر
«التجارة والاستثمار» تعرض تجربتها في مجال «حماية المستهلك» أمام 60 دولة بألمانيا

«التجارة والاستثمار» تعرض تجربتها في مجال «حماية المستهلك» أمام 60 دولة بألمانيا

منذ 6 سنوات
«الشورى» يطالب بتصحيح المسميات الجغرافية

«الشورى» يطالب بتصحيح المسميات الجغرافية

منذ 4 سنوات
الدمام.. إحباط تهريب 1.5 مليون حبة «كبتاجون» في إرسالية أحجار بناء

الدمام.. إحباط تهريب 1.5 مليون حبة «كبتاجون» في إرسالية أحجار بناء

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *