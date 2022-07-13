الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
جراحة عاجلة تنقذ حاجة باكستانية من الوفاة الدماغية بمستشفى الملك عبدالعزيز
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جراحة عاجلة تنقذ حاجة باكستانية من الوفاة الدماغية بمستشفى الملك عبدالعزيز

جراحة عاجلة تنقذ حاجة باكستانية من الوفاة الدماغية بمستشفى الملك عبدالعزيز
٠٨:٣٩:٣١ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أجرى مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة حاجة باكستانية تبلغ من العمر 65 عاما من الوفاة الدماغية.

وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور زهير هوساوي أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي في غيبوبة كاملة وصعوبة في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات تبين وجود نزيف دماغي ضخم ضاغط على الدماغ ، على إثره تقرر ضرورة التدخل الجراحي ونقل المريضة إلى العمليات على الفور.

وأفاد أنه تم خلال العملية فتح الجمجمة وإيقاف النزيف، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وبعد ذلك نُقلت المريضة للعناية المركزة ثم إلى قسم جراحة المخ والأعصاب، وبعدها خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة.

الكلمات الدلالية:
حاجة باكستانية مستشفى الملك عبدالعزيز مكة وفاة دماغية

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