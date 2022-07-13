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«إكرام»: 333 طنًا فائض طعام الحجاج بقيمة 5.5 مليون ريال
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«إكرام»: 333 طنًا فائض طعام الحجاج بقيمة 5.5 مليون ريال

«إكرام»: 333 طنًا فائض طعام الحجاج بقيمة 5.5 مليون ريال
٠٨:٠٩:٢٨ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جمعية “إكرام” لحفظ النعمة بمكة المكرمة، أن إجمالي فائض الطعام خلال موسم حج هذا العام، بلغ 333 طناً من مختلف الأصناف والمشروبات.

وأوضحت “إكرام”، أن هذا الفائض في الفترة من الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، حتى يوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة الجاري، مشيرة إلى أن القيمة التقديرية لهذا الفائض تجاوزت 5.5 مليون ريال.

وتصدرت الوجبات المعدة قائمة الفائض بـ535,716 وجبة، وجاء فائض الحلويات بـ241 صحناً، والمعجنات بـ56 صحناً، فيما بلغ فائض الخبز 522 كيساً، والفواكه 5889 كيلوغراماً، والخضار 12,136 كيلوغراما، و2329 كرتون لبن، و331 كرتون ماء، و104 كراتين عصير، و1750 كيلوغراما من السمك المجمد.

وأظهر الإحصاء أن عدد المستفيدين من هذا الفائض بلغ 680,615 شخصاً عبر 1209 طلعات، نفذتها الفرق الميدانية عند توزيع الفائض.

الكلمات الدلالية:
جمعية إكرام طعام فائض طعام الحجاج موسم الحج

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